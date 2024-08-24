Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1833 года G (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Дукат
- Год 1833
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1833 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5232 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
1768 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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