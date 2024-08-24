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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1833 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Дукат 1833 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Дукат 1833 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Дукат
  • Год 1833
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1833 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5232 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (5)
  • Reinhard Fischer (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1833 G на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
1768 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1833 G на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
1679 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1833 G на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1833 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1833 G на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1833 G на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1833 G на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1833 G на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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