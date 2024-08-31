Талер 1836 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1836 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3485 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

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