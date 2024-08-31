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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1836 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1836 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1836 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1836
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1836 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3485 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность VF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 490 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1836 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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