Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1836 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1836 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3485 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
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