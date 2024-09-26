Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1834 года G (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Дукат
- Год 1834
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1834 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
4537 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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