Дукат 1834 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1834 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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