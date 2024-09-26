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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1834 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Дукат 1834 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Дукат 1834 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Дукат
  • Год 1834
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1834 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2133 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
4537 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Heritage - September 9, 2019
Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Heritage - January 7, 2019
Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Chaponnière - July 5, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1834 G на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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