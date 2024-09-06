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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1834 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 10 талеров 1834 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 10 талеров 1834 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1834
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1834 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1834 G на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
10526 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1834 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
6069 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1834 G на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1834 G на аукционе Künker - September 27, 1999
Продавец Künker
Дата 27 сентября 1999
Сохранность XF
Цена
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