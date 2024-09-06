Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
10 талеров 1834 года G (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 10 талеров
- Год 1834
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1834 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.
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