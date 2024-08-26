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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

3 пфеннига 1833 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1833 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 3 пфеннига 1833 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,2 - 5,7 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1833
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1833 года со знаком G. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1586 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1833 G на аукционе Solidus Numismatik - March 19, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1833 G на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1833 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1833 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1833 G на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1833 G на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1833 G на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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