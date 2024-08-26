Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
3 пфеннига 1833 года G (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,2 - 5,7 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1833
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1833 года со знаком G. Это медная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1586 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (3)
- Höhn (2)
- Solidus Numismatik (1)
- WAG (1)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск