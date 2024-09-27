Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1836 года G "Смерть короля" (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,397 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1836
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1836 года "Смерть короля" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4483 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 440 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS63 PCGS
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Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
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Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
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Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
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Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
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