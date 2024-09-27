1/6 талера 1836 года G "Смерть короля" (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1836 года "Смерть короля" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4483 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 440 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2024.

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