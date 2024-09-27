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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1836 года G "Смерть короля" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1836 года G "Смерть короля" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/6 талера 1836 года G "Смерть короля" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,397 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1836
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1836 года "Смерть короля" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4483 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 440 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Anticomondo - March 18, 2021
Продавец Anticomondo
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1836 G "Смерть короля" на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1836 "Смерть короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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