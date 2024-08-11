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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1836 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1836 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1836 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1836
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1836 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 938 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
12889 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1836 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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