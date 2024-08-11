Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1836 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1836 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 938 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
12889 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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