3 пфеннига 1836 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1836 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1254 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 7 октября 2018.

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