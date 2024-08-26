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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1836 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Дукат 1836 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Дукат 1836 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Дукат
  • Год 1836
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1836 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
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  • Rauch (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1836 G на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
3577 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1836 G на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
4603 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1836 G на аукционе Rauch - November 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1836 G на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1836 G на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1836 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1836 G на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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