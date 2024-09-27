Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1836 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Дукат
- Год 1836
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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