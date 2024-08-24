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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1836 года G "Смерть короля". Гурт "SEGEN DES BERGBAUS" (Саксония-Альбертина, Антон)

Разновидность: Гурт "SEGEN DES BERGBAUS"

Аверс монеты - Талер 1836 года G "Смерть короля" Гурт "SEGEN DES BERGBAUS" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1836 года G "Смерть короля" Гурт "SEGEN DES BERGBAUS" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1836
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1836 года "Смерть короля" со знаком G. Гурт "SEGEN DES BERGBAUS". Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
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  • Nomisma Aste (3)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (4)
Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1280 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Nomisma Aste - November 13, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 13 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Nomisma Aste - August 24, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1836 G "Смерть короля" на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1836 "Смерть короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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