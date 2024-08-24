Талер 1836 года G "Смерть короля". Гурт "SEGEN DES BERGBAUS" (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1836 года "Смерть короля" со знаком G. Гурт "SEGEN DES BERGBAUS". Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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