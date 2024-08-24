Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1836 года G "Смерть короля". Гурт "SEGEN DES BERGBAUS" (Саксония-Альбертина, Антон)
Разновидность: Гурт "SEGEN DES BERGBAUS"
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1836 года "Смерть короля" со знаком G. Гурт "SEGEN DES BERGBAUS". Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Дата 4 мая 2023
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Дата 30 сентября 2022
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
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Дата 26 марта 2020
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
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Дата 5 марта 2019
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность AU
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