1 пфенниг 1836 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1836 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1061 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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