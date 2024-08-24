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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1836 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1836 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 пфенниг 1836 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1836
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1836 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1061 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1836 G на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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