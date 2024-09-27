Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1836 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1836 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1032 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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