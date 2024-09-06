Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1853
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1853 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2599 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (4)
- WAG (3)
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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