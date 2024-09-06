1 пфенниг 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1853 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2599 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

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