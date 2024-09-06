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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1853 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 пфенниг 1853 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1853 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2599 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (4)
  • WAG (3)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1853 F на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1853 F на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1853 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1853 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1853 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1853 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1853 F на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1853 F на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1853 F на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1853 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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