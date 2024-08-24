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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1853 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1853 F
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 талеров 1853 F
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1853 F
Средняя цена 430 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Талер 1853 F
Средняя цена 140 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Талер 1853 F Горный
Средняя цена 240 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/3 талера 1853 F
Средняя цена 95 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1853 F
Средняя цена 80 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 новый грош 1853 F
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1853 F
Средняя цена 20 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1853 F
Средняя цена 65 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1853 F
Средняя цена 55 $
Продажи
0 10
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