Талер 1853 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1853 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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