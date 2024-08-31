Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1853 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1853
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1853 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
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- Имперская монета (1)
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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