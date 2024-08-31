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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1853 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1853 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1853 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1853 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (2)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (5)
  • Kroha (1)
  • Künker (5)
  • Möller (1)
  • Rauch (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (2)
  • Имперская монета (1)
Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность XF40
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F "Горный" на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1853 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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