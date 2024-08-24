1/2 нового гроша 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1853 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1233 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.

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