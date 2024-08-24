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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 нового гроша 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1853 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/2 нового гроша 1853 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/2 нового гроша
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1853 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1233 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monnaies d'Antan (1)
  • Russiancoin (7)
  • WAG (2)
  • Zöttl (2)
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1853 F на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 нового гроша 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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