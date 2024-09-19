Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 талеров 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 5 талеров
- Год 1853
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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