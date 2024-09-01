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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 10 талеров 1853 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 10 талеров 1853 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0677 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1853 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 24000 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (4)
  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1853 F на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
8491 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1853 F на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
31534 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1853 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1853 F на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1853 F на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
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