10 талеров 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1853 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 24000 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

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