Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 новый грош
- Год 1853
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1853 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1085 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
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