Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр 21,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1853
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1853 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3393 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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