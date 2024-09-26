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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1853 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 новых гроша 1853 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1853 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3393 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Höhn (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1853 F на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1853 F на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1853 F на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1853 F на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1853 F на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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