Талер 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1853 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31184 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (5) AU (6) XF (24) VF (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF64 (1) CAMEO (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Aureo & Calicó (1)

Coinhouse (2)

Emporium Hamburg (1)

GINZA (1)

Grün (1)

Heritage (1)

HIRSCH (1)

Höhn (11)

ibercoin (2)

KM NUMIS (2)

Künker (6)

Möller (3)

Numimarket (1)

Numisbalt (1)

Rauch (4)

Reinhard Fischer (1)

Rhenumis (1)

Teutoburger (1)

WAG (2)

WCN (1)