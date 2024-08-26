Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1853
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1853 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31184 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Coinhouse (2)
- Emporium Hamburg (1)
- GINZA (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (11)
- ibercoin (2)
- KM NUMIS (2)
- Künker (6)
- Möller (3)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Rauch (4)
- Reinhard Fischer (1)
- Rhenumis (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (2)
- WCN (1)
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Талер 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск