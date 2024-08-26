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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1853 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1853 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1853 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31184 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе KM NUMIS - November 22, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе KM NUMIS - November 22, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе GINZA - August 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Саксония-Альбертина Талер 1853 F на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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