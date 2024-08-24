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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/3 талера 1853 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/3 талера 1853 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1853
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1853 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2369 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
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  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1853 F на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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