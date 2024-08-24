Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1853 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,666)
- Вес 8,352 гр
- Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/3 талера
- Год 1853
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1853 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2369 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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