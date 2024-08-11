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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1844 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1844 G
Средняя цена 200 $
Продажи
1 55
Аверс
Реверс
Талер 1844 G Горный
Средняя цена 470 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1844 G
Средняя цена 95 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1844 G
Средняя цена 80 $
Продажи
0 9
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