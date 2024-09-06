1/2 нового гроша 1844 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1844 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 180 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.

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