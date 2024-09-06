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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 нового гроша 1844 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1844 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/2 нового гроша 1844 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/2 нового гроша
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1844 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 180 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • ibercoin (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1844 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1844 G на аукционе Monnaies d'Antan - November 28, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1844 G на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1844 G на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1844 G на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1844 G на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1844 G на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1844 G на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1844 G на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 нового гроша 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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