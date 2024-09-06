Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/2 нового гроша 1844 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/2 нового гроша
- Год 1844
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1844 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 180 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- ibercoin (1)
- Monnaies d'Antan (2)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (2)
- WAG (1)
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 нового гроша 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск