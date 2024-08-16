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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1844 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1844 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 новых гроша 1844 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1844 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1090 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Russiancoin (7)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1844 G на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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