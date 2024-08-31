Талер 1844 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1844 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 1200 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

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