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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1844 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1844 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1844 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1844
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1844 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 1200 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Künker (4)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Aurea - June 12, 2022
Продавец Aurea
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 2000 CZK
Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1844 G "Горный" на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1844 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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