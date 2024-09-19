Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1852
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62475 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 9 июня 2021.
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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