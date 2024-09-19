Талер 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62475 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 9 июня 2021.

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