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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62475 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 9 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Heritage - June 10, 2021
Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Heritage - June 10, 2021
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе HIRSCH - April 11, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Stack's - August 20, 2018
Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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