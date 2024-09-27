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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1846 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1846 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1846 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1846 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 892 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (6)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
967 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1846 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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