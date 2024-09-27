Талер 1846 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1846 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 892 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность AU (9) XF (19) VF (10)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (2)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (4)

Felzmann (2)

Grün (2)

HIRSCH (3)

Höhn (2)

Jean ELSEN (1)

Künker (11)

Rauch (1)

Solidus Numismatik (1)

Teutoburger (1)

WAG (6)

Westfälische (1)