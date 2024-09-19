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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1846 F
Средняя цена 95 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Талер 1846 F Горный
Средняя цена 430 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/6 талера 1846 F
Средняя цена 150 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1846 F
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 новый грош 1846 F
Средняя цена 75 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1846 F
Средняя цена 40 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1846 F
Средняя цена
Продажи
0 0
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