2 новых гроша 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1091 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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