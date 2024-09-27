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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1846 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 новых гроша 1846 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1091 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1846 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1846 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1846 F на аукционе Busso Peus - January 19, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 19 января 2019
Сохранность AU
Цена
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