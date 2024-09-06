1/6 талера 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1261 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.

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