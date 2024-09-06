Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1846
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1261 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (5)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Teutoburger (2)
- WAG (4)
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск