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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1846 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/6 талера 1846 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1261 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1846 F на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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