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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1846 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 пфеннига 1846 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1846 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - March 5, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1846 F на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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