2 пфеннига 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1846 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.

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