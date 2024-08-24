Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1846
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1846 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
- Russiancoin (20)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
12
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск