1 новый грош 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2086 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.

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