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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 новый грош 1846 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 новый грош 1846 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2086 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе Heritage - December 10, 2015
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе Heritage - December 10, 2015
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1846 F на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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