Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 новый грош
- Год 1846
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2086 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Höhn (4)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (5)
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 новый грош 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск