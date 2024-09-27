Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1846
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2116 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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