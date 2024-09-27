Талер 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2116 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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