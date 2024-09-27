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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1846 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1846 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1846 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2116 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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  • Aurea (2)
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  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (4)
Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1846 F на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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