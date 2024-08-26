2 новых гроша 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1849 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (1)