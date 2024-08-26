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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1849 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 новых гроша 1849 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1849 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1849 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1849 F на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1849 F на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1849 F на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1849 F на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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