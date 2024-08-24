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Цена монет Саксония-Альбертина
Фридрих Август II
1/12 талера
Саксония-Альбертина
Период:
1806-1873
1806-1873
Фридрих Август I
1806-1827
Антон
1827-1836
Фридрих Август II
1836-1854
Иоганн
1854-1873
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Цена монет Саксония-Альбертина
Фридрих Август II
1/12 талера
Серебряные монеты 1/12 талера Фридриха Августа II - Саксония-Альбертина
1/12 талера 1836
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1836
G
0
72
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Все саксония-альбертинских монеты
саксония-альбертинских монеты номиналом 1/12 талера
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Саксония-Альбертина
Период
1806-1873
Категория
Зактрыть
???
Саксония-Альбертина
Период
1806-1873
Фридрих Август I
1806-1827
Антон
1827-1836
Фридрих Август II
1836-1854
Иоганн
1854-1873
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