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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Серебряные монеты 1/12 талера Фридриха Августа II - Саксония-Альбертина

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1/12 талера 1836

Год Знак Описание Продажи Продажи
1836 G 0 72
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