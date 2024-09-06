1 пфенниг 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1852 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 90 USD. Торги состоялись 10 апреля 2023.

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