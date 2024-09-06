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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1852 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 пфенниг 1852 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1852 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 90 USD. Торги состоялись 10 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • Wójcicki (1)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1852 F на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1852 F на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1852 F на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1852 F на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1852 F на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1852 F на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1852 F на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1852 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1852 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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