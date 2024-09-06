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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 нового гроша 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/2 нового гроша 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/2 нового гроша
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1232 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 36 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.

Сохранность
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  • Rare Coins (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1852 F на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1852 F на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1852 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 нового гроша 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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