Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/2 нового гроша 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/2 нового гроша
- Год 1852
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1232 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 36 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.
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