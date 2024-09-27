Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1849
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1849 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Russiancoin за 800 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2020.
Сохранность
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- Russiancoin (8)
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Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Где продать?
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