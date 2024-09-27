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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1849 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 пфенниг 1849 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1849 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Russiancoin за 800 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (8)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1849 F на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1849 F на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1849 F на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1849 F на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1849 F на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1849 F на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1849 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1849 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1849 F на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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