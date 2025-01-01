Coins catalog of Commonwealth (1649-1660)

United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952
Prices of coins of Commonwealth
PhotoDescriptionMetalAv. priceUNCAv. pricePROOFSales
Silver$1,400-013
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1658
Gold$6,500-020
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1653
Gold$40,000-04
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1658
Gold$5,700-061
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1653
Silver$490-1194
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1653
Gold$25,000-012
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1650
Gold$9,800-024
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1649
Silver$550-058
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1652
Silver$1,400-038
United Kingdom, Commonwealth
Halfcrown 1652
Silver$210-0162
United Kingdom, Commonwealth
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Gold$16,000-012
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1656
Silver$1,300-2154
United Kingdom, Commonwealth
Halfcrown 1653
Silver$1,500-039
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1649
Gold$8,600-03
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1649
Silver$230-069
United Kingdom, Commonwealth
Halfpenny 1649-1660
Gold--00
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1657
Silver$11,000-07
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1651
Silver$2,900-015
United Kingdom, Commonwealth
Halfcrown 1660
Silver$6,200-0108
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1656
Silver$2,100$18,000034
United Kingdom, Commonwealth
Halfcrown 1651
Silver$650-042
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1649
Silver$370-2107
United Kingdom, Commonwealth
Penny no date (1649-1660)
Gold$9,500-022
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1650
Gold--00
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1657
Silver$3,500-2186
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1653
Gold$7,300-08
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1650
Silver$20,000-05
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1649
Silver$2,000-033
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1658
Silver$670-042
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1656
Gold--00
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1655
Silver$4,100-017
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1654
Silver$1,500-028
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1660
Silver$500-024
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1653
Silver$1,100-0158
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1651
Gold$8,500-012
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1649
Silver$1,600-071
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1656
Gold$11,000-053
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1651
Silver$640-013
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1655
Silver$1,900-151
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1651
Silver$7,000-042
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1652
Gold--00
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1655
Gold$18,000-01
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1660
Gold$24,000-01
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1656
Gold$12,000-022
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1651
Silver$2,200-04
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1657
Silver$690-044
United Kingdom, Commonwealth
Halfcrown 1654
Gold$11,000-09
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1652
Gold$9,100-014
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1651
Gold$12,000-015
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1654
Silver$1,900-016
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1660
Popular sections