United Kingdom
Period: 1625-1952

Coins catalog of Commonwealth (1649-1660)

Total added coins: 74

Period of Commonwealth
Commonwealth 1649-1660
coinGold
coinSilver
Year of the coin

Prices of coins of Commonwealth

Photo Description Metal Av. price UNC Av. price PROOF Sales
Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1658
Silver$1,400-013Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1653
Gold$6,500-020Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1658
Gold$40,000-04Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1653
Gold$5,700-061Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1653
Silver$490-1194Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1650
Gold$25,000-012Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1649
Gold$9,800-024Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1652
Silver$550-058Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Halfcrown 1652
Silver$1,400-038Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Silver$210-0162Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1656
Gold$16,000-012Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Halfcrown 1653
Silver$1,300-2154Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1649
Silver$1,500-039Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1649
Gold$8,600-03Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Halfpenny 1649-1660
Silver$230-069Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1657
Gold--00Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1651
Silver$11,000-07Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Halfcrown 1660
Silver$2,900-015Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1656
Silver$6,200-0108Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Halfcrown 1651
Silver$2,100$18,000034Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1649
Silver$650-042Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Penny no date (1649-1660)
Silver$370-2107Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1650
Gold$9,500-022Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1657
Gold--00Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1653
Silver$3,500-2186Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1650
Gold$7,300-08Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1649
Silver$20,000-05Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1658
Silver$2,000-033Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1656
Silver$670-042Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1655
Gold--00Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1654
Silver$4,100-017Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1660
Silver$1,500-028Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1653
Silver$500-024Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1651
Silver$1,100-0158Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1649
Gold$8,500-012Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1656
Silver$1,600-071Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1651
Gold$11,000-053Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1655
Silver$640-013Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Sixpence 1651
Silver$1,900-151Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1652
Silver$7,000-042Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1655
Gold--00Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1660
Gold$18,000-01Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1656
Gold$24,000-01Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Double crown 1651
Gold$12,000-022Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1657
Silver$2,200-04Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Halfcrown 1654
Silver$690-044Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1652
Gold$11,000-09Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Crown 1651
Gold$9,100-014Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Unite 1654
Gold$12,000-015Coin photoCoin photo
United Kingdom, Commonwealth
Shilling 1660
Silver$1,900-016
