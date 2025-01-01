Coins of United Kingdom 1659

Catalog
United Kingdom
Period:
1625-1952
1625-1952
Charles I
1625-1649
Commonwealth
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Charles II
1660-1685
James II
1685-1688
William III and Mary II
1689-1694
William III
1694-1702
Anne
1702-1714
George I
1714-1727
George II
1727-1760
George III
1760-1820
George IV
1820-1830
William IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Edward VIII
1936-1936
George VI
1936-1952
Halfcrown 1659
Average price
5700 $
Sales
0
3
Shilling 1659
Average price
—
Sales
0
0
Sixpence 1659
Average price
4700 $
Sales
0
1
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Average price
210 $
Sales
0
162
Penny no date (1649-1660)
Average price
370 $
Sales
2
107
Halfpenny 1649-1660
Average price
230 $
Sales
0
69
