Coins of United Kingdom 1653

Gold coins

Obverse Unite 1653
Reverse Unite 1653
Unite 1653
Average price5700 $
Sales
061
Obverse Double crown 1653
Reverse Double crown 1653
Double crown 1653
Average price7600 $
Sales
020
Obverse Crown 1653
Reverse Crown 1653
Crown 1653
Average price6500 $
Sales
020

Silver coins

Obverse Crown 1653
Reverse Crown 1653
Crown 1653
Average price3500 $
Sales
2186
Obverse Halfcrown 1653
Reverse Halfcrown 1653
Halfcrown 1653
Average price1300 $
Sales
2154
Obverse Shilling 1653
Reverse Shilling 1653
Shilling 1653
Average price490 $
Sales
1194
Obverse Sixpence 1653
Reverse Sixpence 1653
Sixpence 1653
Average price500 $
Sales
024
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Average price210 $
Sales
0162
Obverse Penny no date (1649-1660)
Reverse Penny no date (1649-1660)
Penny no date (1649-1660)
Average price370 $
Sales
2107
Obverse Halfpenny 1649-1660
Reverse Halfpenny 1649-1660
Halfpenny 1649-1660
Average price230 $
Sales
069
