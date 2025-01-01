flag
United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952

Coins of United Kingdom 1658

Gold coins

Obverse Unite 1658
Reverse Unite 1658
Unite 1658
Average price
Sales
00
Obverse Crown 1658
Reverse Crown 1658
Crown 1658
Average price40000 $
Sales
04

Silver coins (Commonwealth)

Obverse Halfcrown 1658
Reverse Halfcrown 1658
Halfcrown 1658
Average price2500 $
Sales
09
Obverse Shilling 1658
Reverse Shilling 1658
Shilling 1658
Average price2000 $
Sales
033
Obverse Sixpence 1658
Reverse Sixpence 1658
Sixpence 1658
Average price1400 $
Sales
013
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Average price210 $
Sales
0162
Obverse Penny no date (1649-1660)
Reverse Penny no date (1649-1660)
Penny no date (1649-1660)
Average price370 $
Sales
2107
Obverse Halfpenny 1649-1660
Reverse Halfpenny 1649-1660
Halfpenny 1649-1660
Average price230 $
Sales
069

Silver coins (Oliver Cromwell)

Obverse Crown 1658
Reverse Crown 1658
Crown 16581658/7
Average price6200 $
Sales
3365
Obverse Crown 1658
Reverse Crown 1658
Crown 1658"Dutch copy". "N" on the obverse is inverted
Average price10000 $
Sales
06
Obverse Crown 1658
Reverse Crown 1658
Crown 1658Tanner's copy. 1658
Average price12000 $
Sales
06
Obverse Halfcrown 1658
Reverse Halfcrown 1658
Halfcrown 1658
Average price3800 $
Sales
3292
Obverse Shilling 1658
Reverse Shilling 1658
Shilling 1658HIB &c PRO
Average price2800 $
Sales
3302
Obverse Shilling 1658
Reverse Shilling 1658
Shilling 1658"Dutch copy". "N" on the obverse is inverted
Average price31000 $
Sales
02
Obverse Sixpence 1658
Reverse Sixpence 1658
Sixpence 1658HIB &c PRO
Average price19000 $
Sales
02
Obverse Sixpence 1658
Reverse Sixpence 1658
Sixpence 1658"Dutch copy". HIB . PRO
Average price6200 $
Sales
024

Copper coins

Obverse Farthing no date (1657-1658) Pattern
Reverse Farthing no date (1657-1658) Pattern
Farthing no date (1657-1658) PatternShield
Average price12000 $
Sales
015
Obverse Farthing no date (1657-1658) Pattern
Reverse Farthing no date (1657-1658) Pattern
Farthing no date (1657-1658) PatternThree Pillars
Average price26000 $
Sales
01
