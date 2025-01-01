Catalog
United Kingdom
Period:
1625-1952
1625-1952
Charles I
1625-1649
Commonwealth
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Charles II
1660-1685
James II
1685-1688
William III and Mary II
1689-1694
William III
1694-1702
Anne
1702-1714
George I
1714-1727
George II
1727-1760
George III
1760-1820
George IV
1820-1830
William IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Edward VIII
1936-1936
George VI
1936-1952
Coins of United Kingdom 1658
Gold coins
Unite 1658
Average price
—
Sales
0
0
Crown 1658
Average price
40000 $
Sales
0
4
Silver coins (Commonwealth)
Halfcrown 1658
Average price
2500 $
Sales
0
9
Shilling 1658
Average price
2000 $
Sales
0
33
Sixpence 1658
Average price
1400 $
Sales
0
13
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Average price
210 $
Sales
0
162
Penny no date (1649-1660)
Average price
370 $
Sales
2
107
Halfpenny 1649-1660
Average price
230 $
Sales
0
69
Silver coins (Oliver Cromwell)
Crown 1658
1658/7
Average price
6200 $
Sales
3
365
Crown 1658
"Dutch copy". "N" on the obverse is inverted
Average price
10000 $
Sales
0
6
Crown 1658
Tanner's copy. 1658
Average price
12000 $
Sales
0
6
Halfcrown 1658
Average price
3800 $
Sales
3
292
Shilling 1658
HIB &c PRO
Average price
2800 $
Sales
3
302
Shilling 1658
"Dutch copy". "N" on the obverse is inverted
Average price
31000 $
Sales
0
2
Sixpence 1658
HIB &c PRO
Average price
19000 $
Sales
0
2
Sixpence 1658
"Dutch copy". HIB . PRO
Average price
6200 $
Sales
0
24
Copper coins
Farthing no date (1657-1658) Pattern
Shield
Average price
12000 $
Sales
0
15
Farthing no date (1657-1658) Pattern
Three Pillars
Average price
26000 $
Sales
0
1
