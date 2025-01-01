flag
United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952

Coins of United Kingdom 1650

Gold coins

Obverse Unite 1650
Reverse Unite 1650
Unite 1650
Average price25000 $
Sales
012
Obverse Double crown 1650
Reverse Double crown 1650
Double crown 1650
Average price7300 $
Sales
08
Obverse Crown 1650
Reverse Crown 1650
Crown 1650
Average price9500 $
Sales
022

Silver coins

Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Average price210 $
Sales
0162
Obverse Penny no date (1649-1660)
Reverse Penny no date (1649-1660)
Penny no date (1649-1660)
Average price370 $
Sales
2107
Obverse Halfpenny 1649-1660
Reverse Halfpenny 1649-1660
Halfpenny 1649-1660
Average price230 $
Sales
069
Category
Year
