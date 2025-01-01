flag
United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952

Coins of United Kingdom 1657

Gold coins

Obverse Unite 1657
Reverse Unite 1657
Unite 1657
Average price9200 $
Sales
01
Obverse Double crown 1657
Reverse Double crown 1657
Double crown 1657
Average price
Sales
00
Obverse Crown 1657
Reverse Crown 1657
Crown 1657
Average price
Sales
00

Silver coins

Obverse Halfcrown 1657
Reverse Halfcrown 1657
Halfcrown 1657
Average price3700 $
Sales
02
Obverse Shilling 1657
Reverse Shilling 1657
Shilling 1657
Average price2200 $
Sales
04
Obverse Sixpence 1657
Reverse Sixpence 1657
Sixpence 1657
Average price2000 $
Sales
04
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Average price210 $
Sales
0162
Obverse Penny no date (1649-1660)
Reverse Penny no date (1649-1660)
Penny no date (1649-1660)
Average price370 $
Sales
2107
Obverse Halfpenny 1649-1660
Reverse Halfpenny 1649-1660
Halfpenny 1649-1660
Average price230 $
Sales
069

Copper coins

Obverse Farthing no date (1657-1658) Pattern
Reverse Farthing no date (1657-1658) Pattern
Farthing no date (1657-1658) PatternShield
Average price12000 $
Sales
015
Obverse Farthing no date (1657-1658) Pattern
Reverse Farthing no date (1657-1658) Pattern
Farthing no date (1657-1658) PatternThree Pillars
Average price26000 $
Sales
01
