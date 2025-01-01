flag
United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952

Coins of United Kingdom 1651

Gold coins

Obverse Unite 1651
Reverse Unite 1651
Unite 1651
Average price11000 $
Sales
053
Obverse Double crown 1651
Reverse Double crown 1651
Double crown 1651
Average price12000 $
Sales
022
Obverse Crown 1651
Reverse Crown 1651
Crown 1651
Average price9100 $
Sales
014

Silver coins

Obverse Crown 1651
Reverse Crown 1651
Crown 1651
Average price11000 $
Sales
07
Obverse Halfcrown 1651
Reverse Halfcrown 1651
Halfcrown 1651
Average price2100 $
Sales
034
Obverse Shilling 1651
Reverse Shilling 1651
Shilling 1651
Average price1100 $
Sales
0158
Obverse Sixpence 1651
Reverse Sixpence 1651
Sixpence 1651
Average price1900 $
Sales
151
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Average price210 $
Sales
0162
Obverse Penny no date (1649-1660)
Reverse Penny no date (1649-1660)
Penny no date (1649-1660)
Average price370 $
Sales
2107
Obverse Halfpenny 1649-1660
Reverse Halfpenny 1649-1660
Halfpenny 1649-1660
Average price230 $
Sales
069
