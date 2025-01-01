flag
United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952

Coins of United Kingdom 1656

Gold coins (Commonwealth)

Obverse Unite 1656
Reverse Unite 1656
Unite 1656
Average price16000 $
Sales
012
Obverse Double crown 1656
Reverse Double crown 1656
Double crown 1656
Average price24000 $
Sales
01
Obverse Crown 1656
Reverse Crown 1656
Crown 1656
Average price
Sales
00

Gold coins (Oliver Cromwell)

Obverse 50 Shillings 1656 Pattern
Reverse 50 Shillings 1656 Pattern
50 Shillings 1656 Pattern
Average price220000 $
Sales
04
Obverse Broad 1656 Pattern
Reverse Broad 1656 Pattern
Broad 1656 Pattern
Average price39000 $
Sales
1161
Obverse 1/2 Broad 1656 Pattern
Reverse 1/2 Broad 1656 Pattern
1/2 Broad 1656 Pattern
Average price26000 $
Sales
09

Silver coins (Commonwealth)

Obverse Crown 1656
Reverse Crown 1656
Crown 1656
Average price6200 $
Sales
0108
Obverse Halfcrown 1656
Reverse Halfcrown 1656
Halfcrown 1656
Average price560 $
Sales
074
Obverse Shilling 1656
Reverse Shilling 1656
Shilling 1656
Average price1600 $
Sales
071
Obverse Sixpence 1656
Reverse Sixpence 1656
Sixpence 1656
Average price670 $
Sales
042
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Average price210 $
Sales
0162
Obverse Penny no date (1649-1660)
Reverse Penny no date (1649-1660)
Penny no date (1649-1660)
Average price370 $
Sales
2107
Obverse Halfpenny 1649-1660
Reverse Halfpenny 1649-1660
Halfpenny 1649-1660
Average price230 $
Sales
069

Silver coins (Oliver Cromwell)

Obverse Halfcrown 1656
Reverse Halfcrown 1656
Halfcrown 1656
Average price5400 $
Sales
017
