United Kingdom
Period: 1625-1952

Coins of United Kingdom 1652

Gold coins

Obverse Unite 1652
Reverse Unite 1652
Unite 1652
Average price10000 $
Sales
06
Obverse Double crown 1652
Reverse Double crown 1652
Double crown 1652
Average price7800 $
Sales
03
Obverse Crown 1652
Reverse Crown 1652
Crown 1652
Average price11000 $
Sales
09

Silver coins

Obverse Crown 1652
Reverse Crown 1652
Crown 1652
Average price7000 $
Sales
042
Obverse Halfcrown 1652
Reverse Halfcrown 1652
Halfcrown 1652
Average price1400 $
Sales
038
Obverse Shilling 1652
Reverse Shilling 1652
Shilling 1652
Average price1000 $
Sales
3144
Obverse Sixpence 1652
Reverse Sixpence 1652
Sixpence 1652
Average price550 $
Sales
058
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
2 Pence (Halfgroat) no date (1649-1660)
Average price210 $
Sales
0162
Obverse Penny no date (1649-1660)
Reverse Penny no date (1649-1660)
Penny no date (1649-1660)
Average price370 $
Sales
2107
Obverse Halfpenny 1649-1660
Reverse Halfpenny 1649-1660
Halfpenny 1649-1660
Average price230 $
Sales
069
Category
Year
Search