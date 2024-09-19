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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Фердинанда VII (1808-1833)

Всего добавлено монет: 65

Период чеканки Фердинанда VII
Каталог монет Фердинанд VII 1808-1833
coin Золото
Год монеты

Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 JP
 Золото $2,000 - 0 115Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 JP
 Золото $1,800 - 0 119Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 JP
 Золото $3,000 - 0 138Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 JP
 Золото $1,900 - 0 94Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 JP
 Золото $3,600 - 2 77Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 JP
 Золото $1,200 - 0 68Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1812 JP
 Золото $10,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1824 C G
 Золото $2,800 - 0 69Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 JP
 Золото $1,700 - 0 60Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 JP
 Золото $4,000 - 0 30Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1816 L JP
 Золото $990 - 0 17Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 JP
 Золото $1,800 - 0 72Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 JP
 Золото $1,500 - 0 82Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1810 JP
 Золото $11,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1821 L JP
 Золото $1,000 - 0 18Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 JP
 Золото $1,500 - 1 52Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 JP
 Золото $1,800 - 0 80Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 JP
 Золото $1,900 - 1 78Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1821 JP
 Золото $330 - 0 8Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 JP
 Золото $1,200 - 0 61Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1812 JP
 Золото $4,700 - 0 18Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1821 JP
 Золото $1,300 - 0 42Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1813 JP
 Золото $2,800 - 0 11Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1817 L JP
 Золото $700 - 0 21Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1819 JP
 Золото $1,000 - 0 28Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1820 L JP
 Золото $1,200 - 0 26Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1810 JP
 Золото $630 - 0 11Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1821 JP
 Золото $1,100 - 0 6Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1814 L JP
 Золото $490 - 0 12Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1816 JP
 Золото $1,200 - 0 6Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1812 JP
 Золото - - 0 4Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1818 JP
 Золото $2,100 - 0 2Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 JP
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1814 JP
 Золото $1,100 - 0 7Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1818 JP
 Золото $370 - 0 8Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
2 эскудо 1821 JP
 Золото $480 - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1817 JP
 Золото $1,400 - 0 7Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1813 JP
 Золото $200 - 0 4Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
2 эскудо 1820 JP
 Золото $910 - 0 5Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1811 JP
 Золото $2,300 - 0 3Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1811 JP
 Золото $4,200 - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1820 JP
 Золото $360 - 0 2Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
2 эскудо 1819 JP
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1819 L JP
 Золото $1,100 - 0 9Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1809 JP
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1820 JP
 Золото $840 - 0 10Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1809 JP
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1816 JP
 Золото $1,900 - 0 10Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1814 JP
 Золото $1,500 - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VII
2 эскудо 1814 JP
 Золото $600 - 0 4
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