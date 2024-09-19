Каталог монет Фердинанда VII (1808-1833)

Перу Период: 1746-1833 1746-1833
Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,000 - 0 115
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 JP
Золото $1,800 - 0 119
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 JP
Золото $3,000 - 0 138
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 JP
Золото $1,900 - 0 94
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 JP
Золото $3,600 - 2 77
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 JP
Золото $1,200 - 0 68
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 JP
Золото $10,000 - 0 2
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1812 JP
Золото $2,800 - 0 69
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1824 C G
Золото $1,700 - 0 60
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 JP
Золото $4,000 - 0 30
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 JP
Золото $990 - 0 17
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1816 L JP
Золото $1,800 - 0 72
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 JP
Золото $1,500 - 0 82
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 JP
Золото $11,000 - 0 3
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1810 JP
Золото $1,000 - 0 18
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1821 L JP
Золото $1,500 - 1 52
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 JP
Золото $1,800 - 0 80
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 JP
Золото $1,900 - 1 78
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 JP
Золото $330 - 0 8
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1821 JP
Золото $1,200 - 0 61
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 JP
Золото $4,700 - 0 18
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1812 JP
Золото $1,300 - 0 42
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1821 JP
Золото $2,800 - 0 11
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1813 JP
Золото $700 - 0 21
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1817 L JP
Золото $1,000 - 0 28
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1819 JP
Золото $1,200 - 0 26
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1820 L JP
Золото $630 - 0 11
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1810 JP
Золото $1,100 - 0 6
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1821 JP
Золото $490 - 0 12
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1814 L JP
Золото $1,200 - 0 6
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1816 JP
Золото - - 0 4
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1812 JP
Золото $2,100 - 0 2
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1818 JP
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 JP
Золото $1,100 - 0 7
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1814 JP
Золото $370 - 0 8
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1818 JP
Золото $480 - 0 1
Перу, Фердинанд VII
2 эскудо 1821 JP
Золото $1,400 - 0 7
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1817 JP
Золото $200 - 0 4
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1813 JP
Золото $910 - 0 5
Перу, Фердинанд VII
2 эскудо 1820 JP
Золото $2,300 - 0 3
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1811 JP
Золото $4,200 - 0 1
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1811 JP
Золото $360 - 0 2
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1820 JP
Золото - - 0 1
Перу, Фердинанд VII
2 эскудо 1819 JP
Золото $1,100 - 0 9
Перу, Фердинанд VII
1/2 эскудо 1819 L JP
Золото - - 0 1
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1809 JP
Золото $840 - 0 10
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1820 JP
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VII
1 эскудо 1809 JP
Золото $1,900 - 0 10
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1816 JP
Золото $1,500 - 0 1
Перу, Фердинанд VII
4 эскудо 1814 JP
Золото $600 - 0 4
Перу, Фердинанд VII
2 эскудо 1814 JP
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск